المنستير: انتخاب عواطف الجبالي رئيسة لفرع الوسط والساحل للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

انتظمت، اليوم السبت، بمقر إذاعة المنستير، انتخابات فرع الوسط والساحل للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بعد غياب دام قرابة 4 سنوات (منذ 2021)، وأسفرت عن انتخاب الصحفية بإذاعة المنستير عواطف الجبالي رئيسة للفرع بالتوافق، وفق رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبّار.غ



وأضاف دبّار، في تصريح لوكالة "وات"، أنّه وقع توزيع المهام صلب الفرع بالتوافق، حيث انتخب الصحفي بإذاعة المنستير حاتم بلحوش كاتبا عاما، وصحفية مكتب وكالة تونس أفريقيا للأنباء بالقيروان منيرة الرابعي مكلفة بالشؤون المهنية، والصحفي ماهر جعيدان مكلفا بالاتصال، والصحفية بوحدة الانتاج التلفزي بالمنستير نورة حسن مكلفة بالشؤون الاجتماعية.



وقال إنّ "الانتخابات جرت في أجواء ممتازة، وسط إقبال جيّد من الصحفيين، بما يؤكد تمسكهم بهيكلهم النقابي وهو ما يعتبر مسألة إيجابية"، وفق تعبيره.وتتنزل هذه الانتخابات في إطار تجديد فروع نقابة الصحفيين التونسيين التي سيقع استكمال تركيزها في ظرف 10 أيام في انتظار تفعيل اللامركزية النقابية، ودعم الفروع واستقلاليتها عن المركز، لخصوصية العمل النقابي في الجهات واختلافه عن المركز، حسب نقيب الصحفيين.وأشار إلى أنّ المكتب التنفيذي لديه توجه لإبرام اتفاقيات خاصة بالفروع في المجالين الاقتصادي والاجتماعي لتحسين الظروف المعيشية للصحفيين، كما سيدعم الفرع لتنظيم نشاط اجتماعي خلال شهر رمضان.من جهتها، اعتبرت رئيسة الفرع الجديد عواطف الجبالي، في تصريح لوكالة "وات"، أن عودة تركيز فرع الوسط والساحل بعد غياب قارب 5 سنوات يعدّ مكسبا كبيرا، سيما وأنّ عدّة ملفات ظلّت عالقة، مؤكدة أنّ الفرع سيكون صوت كل الصحفيين في الوسط والساحل، وسيعمل على جميع الملفات الاجتماعية ويحرص على حلها قدر الإمكان، وعلى أن يكون في مستوى الانتظارات.