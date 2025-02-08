Babnet

قانون الشيكات الجديد مبتور بنسبة 60 بالمائة "المنسق العام للجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67a0e31226ddf0.09164317_ifghonjpkelmq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 08 Février 2025 - 19:13 قراءة: 0 د, 45 ث
      
اعتبر المنسق العام للجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، الصحبي الهادفي، أن "قانون الشيكات الجديد مبتور بنسبة 60 بالمائة".

ودعا في تصريح إعلامي خلال لقاء ،انتظم السبت بصفاقس، ببادرة من الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، حول "الوضعية القديمة لقانون الشيكات"، إلى "تنقيح القانون عدد41 لسنة 2024، والعودة إلى الفصل عدد 6، بشبه أو مجانية التسوية، والتسريع في الإجراءات، وإيقاف التتبعات العدلية، وجدولة الديون، وإلغاء التصنيف البنكي، وإلغاء تحجير السفر، وذلك تحت عنوان تمرير مبادرة العفو التشريعي العام بضمان حق المستفيد".



وأوضح ، أنه "على عكس ما يتم تداوله في المجالس الوزارية المضيقة والموسعة، حول الأرضية الملائمة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، فإن وضعية هذه الأخيرة غير ملائمة، حيث أنها تضررت منذ أزمة كورونا، كما أن إجراءات التسوية بخصوص قانون الشيكات الجديد الصادر منذ 2 أوت 2024 في الرائد الرسمي، ما زالت متعثرة جدا ".
يذكر أن هذا اللقاء قد تم خلالها الإستماع إلى عديد المتضررين من قانون الشيكات الجديد.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 302771


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*
Arabic Female