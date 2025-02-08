اختتام الندوات الإقليمية لتوحيد الوطنيين الديمقراطيين في حزب سياسي جامع في الذكرى 12 لاغتيال شكري بلعيد

انعقدت اليوم السبت بالعاصمة، الندوة الإقليمية الخامسة والأخيرة، حول مسار توحيد عموم الوطنيين الديمقراطيين بمختلف مشاربهم الفكرية والسياسية في حزب موحد، بعد سلسلة من الندوات الإقليمية (4 ندوات) شملت مختلف جهات البلاد، وذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى الثانية عشرة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد.



وتضمنت الندوة الإقليمية الخامسة، مشاركة ممثلين لمختلف الفصائل المنتمية الى تيار الوطنيين الديمقراطيين، وهم "حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد" و"الوطنيون الديمقراطيون الإشتراكيون" و"الوطنيون الديمقراطيين غير المنتظمين" و"حزب العمل الوطني الديمقراطي".



وعبر المتدخلون خلال هذه الندوة الاقليمية، عن مواقفهم ومقترحاتهم في ما يتعلق بمسألة التوحيد في إطار حزبي، ينهي حالة التشتت السياسي لهذا التيار الذي تم تأسيسه منذ حوالي خمسين عاما، مذكرين بمساهاته في المجال السياسي والنقابي والعمل الإجتماعي لفائدة الطبقة الشعبية والفقيرة، وبقائمة شهدائه البالغ عددهم عشرة في التحركات الإجتماعية والإنتفاضات.واتفق المشاركون كما ورد في تدخلات العديد من القياديين والمناضلين، على ضرورة تأسيس حزب جامع لمختلف الفصائل، يمكن هذا التيار السياسي والفكري من طرح البديل للسياسات الإقتصادية والإجتماعية الليبرالية، عبر الاستفادة من تجربة الجبهة الشعبية التي استطاعت الفوز في الإنتخابات التشريعية والمشاركة الفعلية في البرلمان قبل أن تتفكك بسبب الخلافات بين مكوناتها.وقال المنجي الرحوي الأمين العام لأحد شقي حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، (الشق الثاني يترأسه زياد الأخضر)، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن "هذه الندوة التوحيدية هي أفضل ما نهديه للشهيد شكري بلعيد الذي كانت تعز عليه كثيرا وحدة الوطنيين الديمقراطيين ووحدة اليسار عموما".وبين أن فصائل الوطنيين الديمقراطيين "ستجتمع في ندوة وطنية ينتظر أن تعقد في شهر أفريل المقبل لتعديل الورقات النظرية والتنظيمية والسياسية، على ضوء النقاشات التي تمت في كل الندوات الإقليمية، وإعداد رزنامة للمخرج التنظيمي"، مضيفا أنه من المتوقع أن يعقد مؤتمر توحيدي لعموم الوطنيين الديمقراطيين في شهر أوت أو شهر سبتمر المقبلين.وشارك في الندوة الإقليمية الخامسة والأخيرة للوطنيين الديمقراطيين، مناضلون مؤسسون وقدامى وشبان لهذا التيار اليساري من ولايات ولايات تونس وبن عروس وأريانة ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان، بعد أن كانت الندوات الإقليمية السابقة جمعت ممثلي التيار في بقية ولايات الجمهورية، وهي ندوة قفصة وسيدي بوزيد والقصرين، وندوة جندوبة وباجة والكاف وسليانة، وندوة المهدية وسوسة والقيروان، وندوة قابس ومدنين وقبلي وصفاقس.