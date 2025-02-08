اتحاد بن قردان: محمد علي معالج يعلن انسحابه من تدريب الفريق

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اكد المدرب محمد علي معالج مساء اليوم السبت انسحابه من تدريب اكابر فريق اتحاد بن قردان وذلك عقب المباراة التي جمعته بالاولمبي الباجي وانتهت بالتعادل السلبي.



واوضح معالج في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان قرار انهاء تجربته مع اتحاد بن قردان ليست له اية علاقة بنتائج الفريق بل تتعلق بطريقة التسيير الاداري للنادي والقرارات المتخذة في خصوص التصرف في الزاد البشري للجمعية لاسيما التفريط في بعض العناصر الاساسية دون الرجوع الى الجهاز الفني مثلما حدث مع اللاعب ايوب مشارك الذي غادر الفريق بطريقة غامضة.





واشار معالج الى ان اتحاد بن قردان حقق نتائج طيبة من ذلك التعادل مع الترجي والفوز على النادي البنزرتي والتعادل مع الترجي الجرجيسي رغم النقص العددي كل ذلك حينما كان الرصيد البشري متوازنا.



يذكر ان اتحاد بن قردان يحتل المرتبة 12 في جدول الترتيب العام لبطولة الرابطة المحترفة الاولى . واشار معالج الى ان اتحاد بن قردان حقق نتائج طيبة من ذلك التعادل مع الترجي والفوز على النادي البنزرتي والتعادل مع الترجي الجرجيسي رغم النقص العددي كل ذلك حينما كان الرصيد البشري متوازنا.يذكر ان اتحاد بن قردان يحتل المرتبة 12 في جدول الترتيب العام لبطولة الرابطة المحترفة الاولى .