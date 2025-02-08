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بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة السادسة

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Bookmark article    Publié le Samedi 08 Février 2025 - 16:37 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أقيمت اليوم السبت 8 فيفري 2025 مباريات الجولة السادسة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، وأسفرت عن النتائج التالية:

نتائج المباريات


📍 قاعة عيسى بن نصر

- النادي الأولمبي القليبي 3 - 1 النجم الساحلي

📍 قاعة بوسالم
- مولدية بوسالم 0 - 3 الترجي الرياضي

📍 قاعة البجاوي
- النادي الصفاقسي 3 - 1 سعيدية سيدي بوسعيد

---

الترتيب بعد الجولة السادسة

| الترتيب | الفريق | النقاط | المباريات |
|---|------------------|----|----|
| 1 | الترجي الرياضي | 18 | 6 |
| 2 | النادي الصفاقسي | 13 | 6 |
| 3 | النجم الساحلي | 10 | 6 |
| 4 | السعيدية الرياضية | 5 | 6 |
| 5 | مولدية بوسالم | 4 | 6 |
| 6 | الأولمبي القليبي | 4 | 6 |


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