بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة السادسة

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أقيمت اليوم السبت 8 فيفري 2025 مباريات الجولة السادسة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، وأسفرت عن النتائج التالية:



نتائج المباريات





📍 قاعة عيسى بن نصر



- النادي الأولمبي القليبي 3 - 1 النجم الساحلي



📍 قاعة بوسالم

- مولدية بوسالم 0 - 3 الترجي الرياضي



📍 قاعة البجاوي

- النادي الصفاقسي 3 - 1 سعيدية سيدي بوسعيد



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الترتيب بعد الجولة السادسة

| الترتيب | الفريق | النقاط | المباريات |

|---|------------------|----|----|

| 1 | الترجي الرياضي | 18 | 6 |

| 2 | النادي الصفاقسي | 13 | 6 |

| 3 | النجم الساحلي | 10 | 6 |

| 4 | السعيدية الرياضية | 5 | 6 |

| 5 | مولدية بوسالم | 4 | 6 |

| 6 | الأولمبي القليبي | 4 | 6 |

---| الترتيب | الفريق | النقاط | المباريات ||---|------------------|----|----|| 1 || 18 | 6 || 2 || 13 | 6 || 3 || 10 | 6 || 4 || 5 | 6 || 5 || 4 | 6 || 6 || 4 | 6 |