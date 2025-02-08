المغزاوي:  "تفاعلنا إيجابيا مع الدعوة للوحدة الوطنية ولكن بشرط أن تكون على أساس برنامج وطني  وفي مناخ من الحرية"

أكد الامين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، اليوم السبت، أن الحزب تفاعل إيجابيا مع الدعوة لوحدة وطنية صماء ولكن بشرط أن تبنى على قاعدة برنامج وطني واضح وعلى أساس انفتاح السلطة وفي مناخ من الحرية ووقف العمل بالمرسوم 54"



واعتبر في تصريح ل(وات) على هامش افتتاح أعمال الندوة السنوية الوطنية للحركة بالحمامات، ، أنه لا يمكن الحديث عن وحدة وطنية في ظل الصعوبات التي يعانيها المواطن التونسي في ظل فقدان أبسط الضروريات ، مطالبا السلطة بالإنجاز والمحافظة على السيادة الوطنية ،على حد تعبيره



وأبرز أن المحافظة على السيادة الوطنية يكون باطلاع الشعب على فحوى الاتفاقيات مع الايطاليين خاصة وأن تونس تعيش في ظرف صعب محليا وعلى المستوى العربي والعالمي وفي ظل محاولات رسم خرائط جديدة للعالم ، وهو ما يتطلب وحدة وطنية حقيقية ، وفق قولهوبخصوص تصريحات برلماني أمريكي عن تونس قال المغزاوى" حركة الشعب ضد كل التدخلات الأجنبية وحتى بالنسبة لمن يعارضون رئيس الجمهورية قيس سعيد فيجب أن يعلموا أن كل التدخلات الأجنبية كانت كلفتها غالية من الدماء ومن الفوضى والحروب الأهلية ونحن نحمل السلطة مسؤوليتها في ان ترد على كل من يتطاولون على تونس ومن يحاولون التدخل في شؤونها الداخلية ".كما أكد فيما يتعلق بالمحاكمات أن الحزب مع المحاسبة ويعتبرها ممرا رئيسيا للإنجاز والبناء ولكن يجب أن تتم بقضاء عادل ومستقل ونزيه وناجز وغير خاضع وأن لا تشوب المحاكمات اي شائبة وأن لا تكون محاكمات تشف ، مطالبا النيابة العمومية بالكشف عن فحوى وحقيقة هذه القضايا للشعب التونسيمن جهة أخرى أفاد المغزاوى بأن الندوة الوطنية للحركة تنعقد في ظرف شديد الخصوصية خاصة بعد طوفان الأقصى وبعد انتصار المقاومة وفي ظل إرادة أمريكية تريد أن تحول الانتصار إلى هزيمة من خلال المقولة التي يرددها الرئيس الامريكي ترامب حول موضوع تهجير الفلسطينيينوحيا بالمناسبة المواقف الرسمية العربية وبعض المواقف الرسمية الغربية وصمود شعب فلسطين قائلا " الفلسطينيون سيسقطون الدعوة للتهجير وستنتصر المقاومة التي نحييها ونترحم على شهدائها ".