أكثر من 30 مؤسسة تونسية تشارك في الدورة العاشرة للصالون الدولي للبناء والبنية التحتية بالسنغال

تشارك أكثر من 30 مؤسسة تونسية في الدورة العاشرة للصالون الدولي للبناء والبنية التحتية، الذي يقام من 6 إلى 8 فيفري 2025 بمركز المعارض "ديامنياديو" بالسنغال.



ويؤمن مركز النهوض بالصادرات ممثلا بمكتبه بالعاصمة السنغالية داكار، المشاركة التونسية في هذا الحدث الذي يجمع 230 عارضا من 17 دولة، بما في ذلك تركيا والهند والمغرب وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا



وأشار مركز النهوض بالصادرات في بلاغ صادر عنه اليوم السبت ، أن الجناح التونسي، الذي تبلغ مساحته 42 مترا مربعا، يضم 6 مؤسسات متخصصة في قطاعات رئيسية مثل بلاط السيراميك، والأدوات الصحية للحمامات والمطابخ، والمواد الكمياوية الخاصة بالبناء، فضلا عن تجهيزات الإضاءةوتشارك في هذا المعرض 5 مؤسسات تونسية أخرى بصفة فردية بالإضافة إلى وفد يضم حوالي عشرين ممثلا عن الشركات التي تساهم في هذا الحدث كزوار محترفين.ولفت المركز، إلى أن المشاركة التونسية تندرج في إطار مزيد التعرف على السوق السنغالية في مجال البناء والمجالات ذات العلاقة وتهدف إلى تسليط الضوء على المنتجات والخدمات التونسية وإقامة علاقات تجارية والالتقاء بالفاعلين الاقتصاديين السنغاليين واستكشاف فرص الشراكة في هذه السوقوالسنغال هي الحريف الثاني لتونس في إفريقيا جنوب الصحراء . وبلغت الصادرات التونسية إلى هذا البلد 144 مليون دينار سنة 2024، أي 11 بالمائة من الصادرات التونسية إلى المنطقة.وتشمل الصادرات التونسية إلى السنغال بالأساس مختلف المواد المستعملة في قطاع البناء ويشهد قطاع البناء في السنغال نموا مطردا يتجاوز 10 بالمائة سنويا.ويرجع هذا التطور، إلى تعدد الاستثمارات العمومية وتنامي الطلب على توفير المساكن وتعزيز البنية التحتية و ذلك بدعم كبير من الجهات المانحة الدولية.ومع ظهور المراكز الحضرية الجديدة وبرامج الإسكان الاجتماعي، تعد السنغال اليوم فضاء مفتوحا للاستثمار في هذا المجال حسب المصدر ذاته