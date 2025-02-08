قبلي: اختتام الدورة 11 من المهرجان الجهوي للتعبير الايقاعي

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اختتمت، صباح اليوم السبت، فعاليات الدورة 11 للمهرجان الجهوي للتعبير الايقاعي بقبلي، الذي نظمته المندوبية الجهوية للمراة والاسرة والطفولة وكبار السن، على امتداد 3 ايام بفضاء نادي الاطفال النموذجي، تحت شعار "بجسدي احمي نفسي"، وفق استاذة الشباب والطفولة بالنادي ذكرى بوعبد الله



وذكرت بوعبد الله لصحفي "وات" ان المهرجان يندرج في اطار تمشي الوزارة بجعل هذه السنة سنة الحماية تحت شعار "في الوقاية حماية "، مشيرة الى ان هذه التظاهرة تهدف الى اشعاع المؤسسة على محيطها الخارجي والتعريف بانشطة نادي الاطفال النموذجي مع توطيد العلاقة بين الاطفال والمؤسسات، بالاضافة الى تنمية الجانب الحسي الحركي لدى الناشئة والوقوف على الامكانيات العقلية والجسدية لدى الطفل مع توسيم الطاقات التنافسية لديه وتنمية ملكة الابداع والتعبير لدى المشاركين.









وأوضحت أن برنامج المهرجان، انطلق يوم الخميس 6 فيفري الجاري، عبر تنظيم حلقة حوار مع الاولياء حول خصوصية مرحلة المراهقة وانعكاساتها الحسية والحركية لدى الطفل تحت اشراف مختصين في مجال علم النفس، وخصّص اليوم الثاني لتنظيم ورشات في التلوين والرسم والقيافة والالعاب الهوائية، ليفرد اليوم الثالث والاخير من هذا المهرجان لتنظيم العروض الخاصة برياض الاطفال. وأوضحت أن برنامج المهرجان، انطلق يوم الخميس 6 فيفري الجاري، عبر تنظيم حلقة حوار مع الاولياء حول خصوصية مرحلة المراهقة وانعكاساتها الحسية والحركية لدى الطفل تحت اشراف مختصين في مجال علم النفس، وخصّص اليوم الثاني لتنظيم ورشات في التلوين والرسم والقيافة والالعاب الهوائية، ليفرد اليوم الثالث والاخير من هذا المهرجان لتنظيم العروض الخاصة برياض الاطفال.