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حجز أكثر من 6 كلغ من مخدر الكوكايين بمطار تونس قرطاج

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Bookmark article    Publié le Samedi 08 Février 2025 - 06:46 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلنت الإدارة العامة للديوانة مساء اليوم الجمعة في بلاغ أن مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج تمكنت بالتنسيق مع فريق التفتيش الأمني المشترك من ضبط كمية من مادة مخدرة مخفية داخل حقيبة مسافرة أجنبية قدمت إلى تونس من إحدى الدول الأجنبية.

واضافت الديوانة أنه تم العثور اثر تفتيش الحقيبة على 6175 غرام من مخدر الكوكايين ملفوفة بكيسين من البلاستيك مخفية داخل مخبأ مهيئ للغرض.



وتم تحرير محضر حجز في الغرض وتم التنسيق مع النيابة العمومية التي أذنت بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التحريات


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