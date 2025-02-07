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التونسية للملاحة تقر تخفيضات على التعريفة تصل الى 60 بالمائة لخطي جنوة ومرسيليا من1الى 31 مارس المقبل

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Bookmark article    Publié le Samedi 08 Février 2025 - 07:11 قراءة: 0 د, 25 ث
      
اعلنت الشركة التونسية للملاحة،مساء اليوم الجمعة عن ادراج تخفيضات على التعريفة بالنّسبة لخطّي جنوة (ايطاليا) ومرسيليا (فرنسا) تصل إلى 60 بالمائة (دون اعتبارالأداءات والمعاليم) مقارنة بالتعريفة العادية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 مارس المقبل بمناسبة شهر رمضان المعظم

وقالت الشركة في بلاغ صادر عنها انها اتخذت قرار التخفيض تبعا تعليمات رئيس الجمهورية الرّامية إلى توفير أفضل الظروف لعودة التّونسيين بالخارج

ووضعت الناقلة البحرية رقمي الهاتف التاليين 82102021 أو 71346061 بغرض الحصول على مزيد من الإرشادات، او الإتصال بوكالات الأسفار .



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