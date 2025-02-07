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تطاوين: تجدّد تحركات العاملين في شركة البيئة وبرمجة احتجاجات جهوية ومركزية بداية من الأسبوع القادم

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Bookmark article    Publié le Vendredi 07 Février 2025 - 19:55 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تجدّدت، اليوم الجمعة، تحركّات أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين للمطالبة بتنفيذ اتفاق 5 نوفمبر 2020 المتضمن لمطالبهم المهنية.
ونفّذ المحتجون، في هذا الاطار، وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين، خرجوا إثرها في مسيرة نحو مقر ولاية تطاوين حاملين لافتات تتضمن مطالبهم، ومرددين شعارات تنادي بالاستجابة لحقوقهم في الأجر مقابل الشغل الفعلي، والاطمئنان على مستقبل شركتهم، وتنفيذ الاتفاق المبرم مع رئاسة الحكومة سنة 2020.
وتجمّع المحتجون أمام مقر الولاية، وطالبوا رئاستي الحكومة والدولة بإيجاد الحلول المناسبة لوضعهم الهش، وتحقيق مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، وفق ما صرح به الكاتب العام المساعد لنقابة الشركة في تطاوين الشمالية مبارك السياري لصحفي "وات".

ولفت إلى أنّ نقابات الشركة حدّدت التحرّكات القادمة انطلاقا من يوم الاثنين القادم من خلال الاحتجاج امام المقر الاجتماعي للشركة، وتنقل مجموعة من أعوان الشركة يوم الأربعاء القادم لمواصلة الاحتجاج بساحة القصبة، مؤكدا انتظارهم تفاعلا من جانب الحكومة وعقد جلسة خاصة بالشركة على المستوى المركزي.

يذكر أنّ أعوان واطارات الشركة دخلوا منذ بداية شهر جانفي الماضي في إضراب مفتوح.


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