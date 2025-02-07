مفتي الجمهورية يلتقي الإمام الخطيب للمسجد الأقصى

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التقى مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود، بديوان الإفتاء، الإمام الخطيب للمسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية بالقدس الشريف عكرمة سعيد صبري.



وتناول اللقاء، وفق بلاغ أصدره ديوان الإفتاء اليوم الجمعة، القضية الفلسطينية العادلة والحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني الباسل، ومكانة المسجد الأقصى والقدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في نفوس التونسيين.









وعبّر الإمام الخطيب بالمسجد الأقصى، الذي كان مرفوقا بالخصوص بممثل عن سفارة دولة فلسطين لدى تونس والعميد جبر فياض (عميد الجالية الفلسطينية في تونس)، عن امتنانه لحفاوة اللقاء الذي حظي به في تونس، والذي يؤكد موقفها الثابت والمناصر للقضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المركزية للعالم العربي والإسلامي.



وكان الإمام الخطيب بالمسجد الأقصى قد التقى أمس الخميس رئيس الدولة بقصر قرطاج، وعقد ندوة بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة. وعبّر الإمام الخطيب بالمسجد الأقصى، الذي كان مرفوقا بالخصوص بممثل عن سفارة دولة فلسطين لدى تونس والعميد جبر فياض (عميد الجالية الفلسطينية في تونس)، عن امتنانه لحفاوة اللقاء الذي حظي به في تونس، والذي يؤكد موقفها الثابت والمناصر للقضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المركزية للعالم العربي والإسلامي.وكان الإمام الخطيب بالمسجد الأقصى قد التقى أمس الخميس رئيس الدولة بقصر قرطاج، وعقد ندوة بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة.