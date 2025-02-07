"المكتب الجامعي في انتظار رد الفيفا لانتخاب او تعيين لجان التقاضي" (وسام اللطيف)

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أكد وسام اللطيف الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم ان المكتب الجامعي في انتظار رد الفيفا من اجل اتخاذ القرار المناسب بخصوص تركيز لجان التقاضي التابعة للجامعة.



وقال اللطيف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الجمعة ان "الفيفا من خلال ممثليها الذين واكبوا الجلسة العامة الانتخابية الخارقة للعادة للجامعة لم تشترط في تلك الجلسة انتخاب اللجان القضائية" مضيفا أن "المكتب الجامعي بادر بمراسلة الفيفا من اجل استشارتها في مسالة هذه اللجان والية تركيزها بالتعيين او الانتخاب ولازلنا ننتظر موقف الفيفا في هذا الشأن".





يذكر ان لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التي تم تعيينها من قبل هيئة التسوية المكلفة من قبل الفيفا بتسيير الجامعة انتهت مهامها بعد انتخاب المكتب الجامعي الجديد ولم يعد بامكانها البت في النزاعات المعروضة.





يذكر ان لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التي تم تعيينها من قبل هيئة التسوية المكلفة من قبل الفيفا بتسيير الجامعة انتهت مهامها بعد انتخاب المكتب الجامعي الجديد ولم يعد بامكانها البت في النزاعات المعروضة.