التعاون القائم بين تونس وروسيا محور لقاء كاتب الدولة للخارجية مع السفير الروسي

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مثّل النظر في أوجه التعاون القائم بين تونس وروسيا، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف، محور لقاء جمع كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، مع سفير روسيا لدى تونس "ألكسندر زولوتوف".



وأكد كاتب الدولة، أهمية متابعة مُخرجات لقاء وزير الشؤون الخارجية مع نظيره الروسي "سيرغي لافروف" بمدينة سوشي الروسية يوم 9 نوفمبر 2024 ، حول سبل تطوير التعاون الثنائي والنتائج المتمخضة عنه، وكذلك مُخرجات الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، التي التأمت بموسكو موفّى شهر نوفمبر 2024 ، لاسيما فيما يتعلق بالتبادل التجاري والاستثمار والتعاون في المجالات العلمية والجامعية والطبية والثقافية.









من جانبه، عبّر سفير روسيا لدى تونس، وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية، عن ارتياحه لمستوى علاقات التعاون بين تونس وروسيا، مبرزا رغبة الجانب الروسي في مزيد تدعيمها في الميادين ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، عبّر سفير روسيا لدى تونس، وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية، عن ارتياحه لمستوى علاقات التعاون بين تونس وروسيا، مبرزا رغبة الجانب الروسي في مزيد تدعيمها في الميادين ذات الاهتمام المشترك.