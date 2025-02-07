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إقامة فنية بقصر النجمة الزهراء لابتكار أوبرا تشاركية من 10 إلى 24 فيفري

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Bookmark article    Publié le Vendredi 07 Février 2025 - 21:08 قراءة: 0 د, 38 ث
      
في إطار مشروع الحفاظ على الآلات الموسيقية بقصر النجمة الزهراء، يستضيف مركز الموسيقى العربية والمتوسطية إقامة فنية استثنائية بالتعاون مع مجموعة FABULO من 10 إلى 24 فيفري 2025، حيث سيتم تنظيم ورشات إبداعية تشاركية في مركز الإبداع بالنجمة الزهراء- Hub Créatif.

ويجتمع، خلال هذه الإقامة الفنية، موسيقيون تونسيون وأوروبيون بهدف ابتكار عرض بعنوان “nos nuits avant l’aube” يتم الاشتغال فيه على المزج بين التراث الموسيقي التونسي والموسيقى الأوروبية المعاصرة بمشاركة مواهب شابة.



ويفتح مركز الموسيقى العربية والمتوسطية باب التسجيل للمشاركة في هذه التجربة الموسيقية لفائدة طلبة المعهد العالي للموسيقى عبر استمارة التسجيل
https://shorturl.at/88b9s

استمارة التسجيل للجمهور العام

https://shorturl.at/BR5wS

ويدعم هذا المشروع مبادرة “Culture Moves Europe” ضمن برنامج أوروبا المبدعة، من أجل تيسير تنقل الفنانين والتعاون الثقافي بين الدول والذي انضمت إليه تونس منذ عام 2014


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