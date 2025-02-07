إقامة فنية بقصر النجمة الزهراء لابتكار أوبرا تشاركية من 10 إلى 24 فيفري

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في إطار مشروع الحفاظ على الآلات الموسيقية بقصر النجمة الزهراء، يستضيف مركز الموسيقى العربية والمتوسطية إقامة فنية استثنائية بالتعاون مع مجموعة FABULO من 10 إلى 24 فيفري 2025، حيث سيتم تنظيم ورشات إبداعية تشاركية في مركز الإبداع بالنجمة الزهراء- Hub Créatif.



ويجتمع، خلال هذه الإقامة الفنية، موسيقيون تونسيون وأوروبيون بهدف ابتكار عرض بعنوان “nos nuits avant l’aube” يتم الاشتغال فيه على المزج بين التراث الموسيقي التونسي والموسيقى الأوروبية المعاصرة بمشاركة مواهب شابة.









ويفتح مركز الموسيقى العربية والمتوسطية باب التسجيل للمشاركة في هذه التجربة الموسيقية لفائدة طلبة المعهد العالي للموسيقى عبر استمارة التسجيل

https://shorturl.at/88b9s



استمارة التسجيل للجمهور العام



https://shorturl.at/BR5wS



ويدعم هذا المشروع مبادرة “Culture Moves Europe” ضمن برنامج أوروبا المبدعة، من أجل تيسير تنقل الفنانين والتعاون الثقافي بين الدول والذي انضمت إليه تونس منذ عام 2014 ويفتح مركز الموسيقى العربية والمتوسطية باب التسجيل للمشاركة في هذه التجربة الموسيقية لفائدة طلبة المعهد العالي للموسيقى عبر استمارة التسجيلhttps://shorturl.at/88b9sاستمارة التسجيل للجمهور العامhttps://shorturl.at/BR5wSويدعم هذا المشروع مبادرة “Culture Moves Europe” ضمن برنامج أوروبا المبدعة، من أجل تيسير تنقل الفنانين والتعاون الثقافي بين الدول والذي انضمت إليه تونس منذ عام 2014