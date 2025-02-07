ريم سعيّد : المؤسسات الناشئة المنتجة تحتاج الى أطر للتعاقد المباشر مع الدولة والى خطوط تمويل إضافية

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وات - حوار باسم بدري - أكدت الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة تونس للاقطاب التكنولوجية الذكية - قطب الغزالة- ريم سعيّد، أهمية التوصل الى امضاء اتفاقيات تعاون مباشر بين الدولة والمؤسسات الناشئة وايجاد خطوط تمويل للمؤسسات التي دخلت طور الانتاج الموجه للسوق.

وبينت سعيّد، خلال حوار أجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء /وات/، حول المؤسسات الناشئة وحاجياتها التشريعية والمالية في ظل اعتزام الحكومة مراجعة قانون الاستثمار، ان مؤسسة تونس للاقطاب التكنولوجية الذكية تعمل على تقديم هذا المقترح.

وأكدت وجود عديد المؤسسات الناشئة المعترف بمنتوجاتها ولديها خدمات تفاضلية وبالتالي لابد ان تكون لها اولوية ولايمكن ان يتحقق هذا الأمر الا من خلال اتاحة الفرصة لها بالتعاقد مباشرة مع الدولة.





وقالت سعيّد :" عندما قمنا بادراج المؤسسات الناشئة ضمن قانون الصفقات العمومية، لم يتمكنوا من فرض انفسهم امام المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة وان المؤسسات الناشئة تقدم منتوجا مختلفا"



وشددت على اهمية ايجاد آلية لادراج هذه المؤسسات والتعامل معها وفق آليات مختلفة للاستفادة من منتوجاتها عند اسناد الصفقات او اقتناء منتوجاتهم بشكل مباشر.

ودعت في سياق متعلق بخطوط التمويل، الى ضرورة توفير خطوط تمويل خاصة لفائدة المؤسسات الناشئة التي خرجت من طور المرافقة الى طور الانتاج الموجه للسوق وبكميات كبيرة وهي فترة تحتاج فيها هذه المؤسسات الى راس مال والى تمويلات هامة.

وأكدت سعيّد ، انه رغم التمويلات التي توفرها الدولة،عبر عديد البرامج والآليات الا ان هذه المؤسسات الناشئة تحتاج الى تمويلات اكبر عندما تدخل طور الانتاج الفعلي.

واعتبرت المسؤولة، انه على الرغم من وجود صناديق استثمار وتمويلات تم وضعها على ذمة الشركات الناشئة الا ان الاستثمارات تعد ضرورية لهذه المؤسسات عندما تصبح منتجة ولابد من ايجاد مصادر تمويل لمساعدتها. وقالت سعيّد :" عندما قمنا بادراج المؤسسات الناشئة ضمن قانون الصفقات العمومية، لم يتمكنوا من فرض انفسهم امام المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة وان المؤسسات الناشئة تقدم منتوجا مختلفا"وشددت على اهمية ايجاد آلية لادراج هذه المؤسسات والتعامل معها وفق آليات مختلفة للاستفادة من منتوجاتها عند اسناد الصفقات او اقتناء منتوجاتهم بشكل مباشر.ودعت في سياق متعلق بخطوط التمويل، الى ضرورة توفير خطوط تمويل خاصة لفائدة المؤسسات الناشئة التي خرجت من طور المرافقة الى طور الانتاج الموجه للسوق وبكميات كبيرة وهي فترة تحتاج فيها هذه المؤسسات الى راس مال والى تمويلات هامة.وأكدت سعيّد ، انه رغم التمويلات التي توفرها الدولة،عبر عديد البرامج والآليات الا ان هذه المؤسسات الناشئة تحتاج الى تمويلات اكبر عندما تدخل طور الانتاج الفعلي.واعتبرت المسؤولة، انه على الرغم من وجود صناديق استثمار وتمويلات تم وضعها على ذمة الشركات الناشئة الا ان الاستثمارات تعد ضرورية لهذه المؤسسات عندما تصبح منتجة ولابد من ايجاد مصادر تمويل لمساعدتها.