ريم سعيّد: تونس قادرة على منح اكثر من 2000 علامة مؤسسة ناشئة مع موفي 2025

وات - حوار باسم بدري - كشفت الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة تونس للاقطاب التكنولوجية الذكية - قطب الغزالة- ريم سعيّد، ان تونس قادرة على تجاوز هدف منح 2000 علامة مؤسسة ناشئة "ستارت آب" مع موفي 2025 .



وأضافت سعيّد، خلال حوار اجري بالاستوديو التلفزي لوكالة تونس افريقيا للانباء /وات/، حول المؤسسات الناشئة وحاجياتها التشريعية والمالية في ظل اعتزام الحكومة مراجعة قانون الاستثمار، ان الدعوة لا تزال مفتوحة امام حاملي الافكار المجددة لتقديم افكارهم خاصة وان الدعم لايزال متوفرا عبر مختلف الآليات والدولة قادرة على مساعدتهم لتنفيذ مشاريعهم.



وأكدت المسؤولة، ان تونس نجحت في الاعتماد على المؤسسات الناشئة لتطوير الاقتصاد وقد ساهمت هذه المؤسسات في خلق العديد من مواطن الشغل وتنشيط الاقتصاد على مستوى العديد من المجالات علما وان العديد من المؤسسات المجددة تعمل في الوقت الحالي دون ان تكون حاصلة على علامة المؤسسة الناشئة.وظهرت المؤسسات الناشئة في تونس في اطار القانون عدد 20 لسنة 2018، والذي حدد طبيعة هذه المؤسسات وكيفية دخول ضمن المنظومة الاقتصادية بصفة عامة ومنح حاملي الافكار الجديدة والمتجددة فرصة لتطوير هذه الفكرة من خلال الحصول على المساندة والمرافقة والدعم وفق سعيّد.وبينت ان التشريعات المتعلقة بالشركات الناشئة ساهمت في احتضان اصحاب الأفكار خاصة في ظل عدم ادراجهم ضمن المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتحتاج هذه المؤسسات الى دعم متواصل على امتداد اغلب مراحل الاعداد وبلوغ مستويات هامة من القدرة التنافسية.