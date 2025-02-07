بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة السابعة عشرة
تتواصل منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد بإجراء مباريات الجولة السابعة عشرة من المرحلة الأولى، والتي ستقام يوم السبت 8 فيفري. وفيما يلي برنامج المواجهات:
📍 قاعة منزل تميم – الساعة 16:00
📍 قاعة منزل تميم – الساعة 16:00
▪️ اتحاد منزل تميم 🆚 النادي الإفريقي
📍 قاعة الحمامات – الساعة 16:00
▪️ جمعية الحمامات 🆚 بعث بني خيار
📍 قاعة جمال – الساعة 17:00
▪️ نادي كرة اليد بجمال 🆚 سبورتينغ المكنين
📍 قاعة مساكن – الساعة 16:00
▪️ هلال مساكن 🆚 الترجي الرياضي
📍 قاعة طبلبة – الساعة 17:00
▪️ نسر طبلبة 🆚 مكارم المهدية
📍 قاعة ساقية الزيت – الساعة 16:00
▪️ نادي ساقية الزيت 🆚 النجم الساحلي
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