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بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة السابعة عشرة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 07 Février 2025 - 16:56 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تتواصل منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد بإجراء مباريات الجولة السابعة عشرة من المرحلة الأولى، والتي ستقام يوم السبت 8 فيفري. وفيما يلي برنامج المواجهات:

📍 قاعة منزل تميم – الساعة 16:00

▪️ اتحاد منزل تميم 🆚 النادي الإفريقي


📍 قاعة الحمامات – الساعة 16:00
▪️ جمعية الحمامات 🆚 بعث بني خيار

📍 قاعة جمال – الساعة 17:00
▪️ نادي كرة اليد بجمال 🆚 سبورتينغ المكنين

📍 قاعة مساكن – الساعة 16:00
▪️ هلال مساكن 🆚 الترجي الرياضي

📍 قاعة طبلبة – الساعة 17:00
▪️ نسر طبلبة 🆚 مكارم المهدية

📍 قاعة ساقية الزيت – الساعة 16:00
▪️ نادي ساقية الزيت 🆚 النجم الساحلي


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