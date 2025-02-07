تحديد فترة الحاق المدرسين الجامعيين بالخارج ب5 سنوات تهم فقط المطالب الجديدة (وزارة التعليم العالي)

<img src=http://www.babnet.net/images/8/minenseignement.jpg width=100 align=left border=0>

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، أن تحديد فترة الحاق المدرسين الجامعيين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني، لمدة 5 سنوات يهم فقط المطالب الجديدة التي ستقدم بعنوان 2025-2026 وذلك طبقا للنصوص الجاري بها العمل.



وبينت الوزارة، في بلاغ توضيحي، "أن دراسة مطالب تجديد الالحاق بعنوان السنة الجامعية 2025-2026 ستتم حالة بحالة بالتنسيق مع الجامعات والمؤسسات الراجعة لها بالنظر وفقا لحاجياتها من إطار التدريس وحسب الاختصاصات المؤمنة بها دون المساس أو الاخلال بالتوازنات البيداغوجية للاقسام."









وكان مجلس الجامعات المنعقد يوم 22 جانفي 2025، قد اقر عدد من الاجراءات تتعلق بتنظيم إلحاق المدرسين الجامعيين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني من ذلك تحديد فترة الالحاق لمدة 5 سنوات فقط.



ولفتت الوزارة الى أن الاجراءات التي اقرها مجلس الجامعات تهدف الى حوكمة مسار الالحاق لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني وتلبية حاجيات عدد من الجامعات التي تشكو نقصا في إطار التدريس وضمانا لجودة التكوين بمنظومة التعليم العالي مع الاخذ بعين الاعتبار الوضعيات التي نشأت في ظل التراتيب المعمول بها.



وكان مجلس الجامعات المنعقد يوم 22 جانفي 2025، قد اقر عدد من الاجراءات تتعلق بتنظيم إلحاق المدرسين الجامعيين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني من ذلك تحديد فترة الالحاق لمدة 5 سنوات فقط.ولفتت الوزارة الى أن الاجراءات التي اقرها مجلس الجامعات تهدف الى حوكمة مسار الالحاق لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني وتلبية حاجيات عدد من الجامعات التي تشكو نقصا في إطار التدريس وضمانا لجودة التكوين بمنظومة التعليم العالي مع الاخذ بعين الاعتبار الوضعيات التي نشأت في ظل التراتيب المعمول بها.