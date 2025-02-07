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كيليان مبابي ينضم إلى الأساطير في متحف "مدام توسو" بلندن

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Bookmark article    Publié le Vendredi 07 Février 2025 - 15:54 قراءة: 0 د, 37 ث
      
سيحظى المهاجم الدولي الفرنسي لنادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم كيليان مبابي بتمثال شمعي جديد في متحف مدام توسو الشهير في لندن لينضم بذلك إلى مجموعة من أساطير كرة القدم والشخصيات البارزة الأخرى.
وسيتم الكشف عن التمثال في شهر أفريل القادم وسيعرض في منطقة العاصمة الثقافية بالمتحف إلى جانب تماثيل شمعية لأساطير كرة القدم مثل كريستيانو رونالدو ودايفيد بيكهام بالإضافة إلى شخصيات رياضية بارزة أخرى مثل لويس هاميلتون.


وأعرب مبابي عن سعادته بهذا التكريم مؤكدا انه متحمس لمشاهدة التمثال. وقال "التمثال في متحف مدام توسو ببرلين اعجبني كثيرا لأنه يشبهني لدرجة لا تصدق والآن ستكون هناك نسخة جديدة في بلد يحب كرة القدم" معتبرا ان "وجود تمثال بجوار أولئك الأساطير أمر مذهل وشرف عظيم له و لكل من يحظى بهذا التكريم ".


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