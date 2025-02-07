زغوان: الشروع في إنجاز 3 مشاريع بصواف بقيمة 4ر7 مليون دينار ضمن القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة

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شرعت مصالح الإدارة الجهوية للتنمية بولاية زغوان، في تنفيذ عدد من المشاريع المدرجة ضمن القسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة بمعتمدية صواف، حيث تم الشروع في إحداث وحدة صناعية على مساحة 1100 متر مربع وبكلفة أشغال قدرت بحوالي 4ر2 مليون دينار، ومشروع تعبيد 3 طرقات بطول 8 كيلومترات ضمن القسط الأول من عنصر تطوير شبكة الطرقات، تربط بين بعض التجمعات السكنية الريفية ومدينة صواف، خصص لإنجازها اعتماد بقيمة 8ر2 مليون دينار.



وذكر منسق البرنامج عاطف بالحاج الأخضر لصحفي "وات"، أن القسط الثاني من عنصر الطرقات يتضمن أيضا تعبيد مسلكين بطول 5 كيلومترات بكلفة إنجاز قدرت بـ2،2 مليون دينار، مشيرا إلى أن المشروع بلغ طور إمضاء الصفقة وستنطلق الأشغال قبل موفى الشهر الجاري، واضاف أنّ معتمدية صواف انتفعت بتدخلات البرنامج من خلال إنجاز مشروع تزويد منطقتي الشرايطية وزقطون بالماء الصالح للشرب بكلفة بلغت 830 ألف دينار.