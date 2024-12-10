باجة: اتخاذ اجراءات لدعم الصناعات التقليدية فى يوم مفتوح للتعريف بالمشاريع الفردية لبرنامج التنمية المندمجة

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تم خلال يوم مفتوح حول المشاريع الفردية للصناعات التقليدية، انتظم اليوم الثلاثاء بالقرية الحرفية بمدينة باجة، باشراف والي الجهة احمد بن خراط، اتخاذ عدد من الاجراءات لدعم قطاع الصناعات التقليدية، منها تنظيم معرض دائم على مدار السنة للصناعات التقليدية بقاعة العروض للقرية الحرفية انطلاقا من 20 ديسمبر الجاري، ينتصب فيه حرفيي الجهة بالتداول.



وبينت منسقة مشاريع التنمية المندمجة بالولاية رباب العمدوني لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، ان من بين اهداف اليوم المفتوح، بعد التعرف على اشكاليات الحرفيين، ضبط استراتيجية لترويج منتوج الصناعات التقليدية والتعريف بالقرية الحرفية وبمجالات التكوين فى الصناعات التقليدية وتركيز نوادى بالتعاون مع وزاراتي التربية والثقافة لتكوين جيل جديد من الحرفيين.

وقالت انه تم الاتفاق على تقريب الحافلات السياحية للقرية الحرفية حتى تحظى بعدد اكبر من الزوار، واضافت انه تم فى نطاق برنامج التنمية المندمجة بالجهة، تمويل اكثر من 300 مشروع فى الصناعات التقليدية بتكلفة تفوق ال04 ملايين دينار، ومرافقة اكثر من 100 متكوين فى صناعة الزربية وتقطير الاعشاب وغيرها من الاختصاصات حسب شروط معينة ومنها توفر شهادة اثبات الكفاءة المهنية، واشارت الى ان التمويل فى برنامج التنمية المندمجة يصل الى 60 الف دينار مقارنة ب10 الاف دينار فى بقية البرامج، وهو تمويل محدد بسقف عمري لا يتجاوز ال55 سنة.



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وقد طرح عدد من الحرفيين خلال اليوم المفتوح عددا من الاشكاليات التى تواجههم ومنها ضعف الترويج وتواصل معاناتهم جراء تبعات ازمة كورونا وعدم تمكن فئة كبيرة منهم من الحصول على قروض.