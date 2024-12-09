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رئيس الجمهورية يشدد على استكمال المشاريع الصحية وتحفيز الكفاءات الطبية التونسية

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Bookmark article    Publié le Lundi 09 Decembre 2024 - 23:08 قراءة: 0 د, 38 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر هذا اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 بقصر قرطاج، مصطفى الفرجاني، وزير الصحة.
وأكد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء على ضرورة استكمال المشاريع المتعلقة بعدد من المؤسسات الاستشفائية خاصة منها تلك التي شارفت على الانتهاء وتوقفت بالرغم من أن الأموال المرصودة لها متوفّرة على غرار المؤسسات الصحية بكل من سبيطلة وجلمة ونفطة وبوحجلة.
كما تم التعرض أيضا إلى العيادات في طب الاختصاص عن بعد وهو ما يتيح تقديم الخدمات الصحية الضرورية للمرضى وخاصة في المناطق التي لا تتوفر فيها هذه الخدمات.
وتم التطرق كذلك إلى ضرورة وضع نظام قانوني جديد من شأنه تحفيز الأطباء والإطار شبه الطبي والعملة خاصة وأن عديد الكفاءات التونسية الموجودة بالخارج عبّرت عن استعدادها للعودة إلى أرض الوطن شعورا منها بالمسؤولية الوطنية في هذه المرحلة من تاريخ تونس.


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