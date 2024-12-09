رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع مكتب المجلس

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أشرف رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، صباح اليوم الاثنين، على اجتماع مكتب المجلس الذي تداول حول مسار النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025 في اطار العمل المشترك بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، ومختلف المراحل التي مرّ بها وفق مقتضيات الدستور والنظامين الداخليين للمجلسين والمرسوم المتعلق بتنظيم العلاقة بين الغرفتين.



واثار اعضاء المكتب، حسب بلاغ للمجلس، عديد المسائل المتّصلة بالعمل المشترك مع المجلس الوطني للجهات والاقاليم، مبرزين أهمية هذه التجربة الأولى من نوعها، وما اتسمت به من مثابرة وجدية وتقدّموا بعديد المقترحات الرامية الى مزيد تطويرها وإثرائها.





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وأكد الحاضرون خصوصية المرحلة وما تتطلّبه من استعداد دائم للبذل والعمل في كنف الشعور بالمسؤولية والحفاظ على الوحدة الوطنية الرامية الى ضمان أمن تونس واستقرارها ورقيّها.



وتمّ التداول من جهة أخرى حول ترتيبات الجلسة العامة المشتركة التي عقدت بعد ظهر اليوم الاثنين. كما تقرّر من جهة أخرى عقد جلسة عامة لمجلس نواب الشعب للتداول في شأن داخلي دون تحديد موعد تلك الجلسة.