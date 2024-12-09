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وزيرة الاسرة تبحث مع ممثلي "كوناكت" دعم الأدوار الاجتماعية لمركبات ونوادي الطفولة

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Bookmark article    Publié le Lundi 09 Decembre 2024 - 21:18 قراءة: 0 د, 19 ث
      
بحثت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، مساء اليوم الاثنين بمقر الوزارة مع وفد من كنفدراليّة المؤسسات المواطنة التونسيّة "كوناكت" اهمية النهوض بالمسؤوليّة المجتمعيّة للمؤسسات في دعم الأدوار الاجتماعية لمركبات ونوادي الطفولة والمراكز المندمجة والنوادي المتنقّلة.

كما تناول الجانبان، خلال جلسة عمل، تدعيم قدرات الموارد البشريّة الناشطة ميدانيا في حقل الطفولة وفي البرامج الموجهة لإسناد قدرات الأسرة، حسب بلاغ للوزارة.


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