وزارة الأسرة: معرض الأسر المنتجة بقاعة الأخبار بالعاصمة من 9 الى 12 ديسمبر الجاري

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تنظّم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بداية من اليوم الاثنين والى غاية 12 ديسمبر الجاري معرض الأسر المنتجة بقاعة الأخبار بالعاصمة تحت شعار "بصنعة أيدينا ننهضوا بأسرتنا ونساهموا في تنمية بلادنا".



ولفتت الوزارة، في بلاغ لها، الى أنه يشارك في هذه التظاهرة حوالي 30 أسرة منتجة منتفعة ببرنامج الإدماج الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصة بولايات تونس الكبرى، مشيرة الى أن تنظيم المعرض يتنزل في إطار الاحتفاء باليوم الوطني للأسرة الموافق لـ 11 ديسمبر من كل سنة.





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ويتضمن المعرض منتوجات تقليدية متنوعة على غرار منتوجات العسل ومشتقاته والحلويات التقليديّة والأجبان والعصائر وتقطير الزيوت النباتيّة بالإضافة إلى مواد التجميل والعطورات والتحف الخشبيّة.



ويهدف المعرض إلى مساعدة المنتفعين ببرنامج الإدماج الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصّة على ترويج منتوجاتهم الحرفية ذات الطابع التقليدي والتعريف بقيمتها وجودتها، إلى جانب دعم مساهمة هذه الأسر في الدورة الاقتصادية بما يمكّن من التواصل وتبادل الخبرات حول أساليب الارتقاء بقدرتها الانتاجيّة.



كما يمثل المعرض فضاء من المنتج إلى المستهلك لعرض وتسويق المنتجات الحرفية والتقليدية ذات الجودة وبأسعار تنافسيّة مناسبة تراعي ميزانية الأسر التونسية.



