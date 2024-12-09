قبلي: بلدية قبلي تستعدّ لإنجاز مشروع المثال المروري للمنطقة البلدية بهدف الحد من اكتظاظ الطرقات في ساعات الذروة

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تستعد بلدية قبلي لإنجاز مشروع المثال المروري للمنطقة البلدية وخاصة لقبلي المدينة، وذلك لتسهيل تدفق السيارات والحد من الاكتظاظ المروري في ساعات الذروة، وفق ما أفاد به، اليوم الإثنين، الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية حكيم حسين.



وأوضح حسين، في تصريح لوكالة "وات"، أن هذا المثال، الذي ستنجزه البلدية بالتعاون مع وكالة التعمير بتونس الكبرى، سيساعد في تحديد الطرقات التي يمكن فتحها او غلقها حسب الاكتظاظ المروري، مع تحديد كيفية استعمال هذه الطرقات خاصة في ساعات الذروة، على غرار شارع الحبيب بورقيبة ومفترق الشعلة بقبلي المدينة اللذين يشهدان احيانا اختناقا مروريا.

وأضاف أن هذا المثال سيحدّد أيضا أماكن الوقوف والتوقف للسيارات، فضلا عن تحديد الاماكن التي يمكن للبلدية احداث مآو للسيارات فيها، بما سيساعد في رسم سياسة واضحة لحركة المرور مع تحديد أماكن مخصّصة للوقوف من أجل إضفاء مزيد من الانسيابية في حركة الجولان بالمنطقة البلدية، وتمكين كافة مستعملي الطرقات من التنقل بسهولة.



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وأبرز أنّ البلدية حاليا في مرحلة إمضاء الاتفاقية مع وكالة التعمير بتونس الكبرى لينطلق العمل مطلع جانفي2025 على انجاز مشروع المثال المروري، مشيرا الى ان البلدية قد اطلقت استبيانا على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" لتمكين كافة المواطنين والمنظمات القادرة على تقديم الاضافة في هذا المشروع من التدخل خاصة في الجلسة التشاركية التي سيتم عقدها في شهر جانفي القادم بحضور كافة الاطراف المتداخلة، والتعرّف على الحلول الحينية ومتوسطة وبعيدة المدى لحركة الجولان بالمنطقة البلدية.

حمد



