Babnet

نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تعلن انتهاء الاتفاقية القطاعية مع "الكنام" يوم 31 ديسمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6757121824fcc8.65676819_lmhnjpikgoqfe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 09 Decembre 2024 - 16:50 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تنتهي يوم 31 ديسمبر 2024 آجال تنفيذ الاتفاقية القطاعية بين النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة والصندوق الوطني للتأمين على المرض "الكنام"، وفق ما أعلنته اليوم الاثنين النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة.

وأفادت نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، في بلاغ لها، أنه لم يقع التوصل الى حد الساعة إلى أي اتفاق لتجديد هذه الاتفاقية القطاعية، مؤكدة انفتاحها للحوار مع مصالح صندوق "الكنام" للتوصل الى "الحلول الكفيلة بحفظ حق الصيدلي في استمرارية عمله والقيام بدوره على احسن وجه ضمانا لحق المضمون الاجتماعي في العلاج".

...



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 298954


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*