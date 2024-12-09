النفاذ إلى المياه: رصد 200 تبليغ من مواطنين خلال نوفمبر 2024

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تمّ رصد حوالي 200 تبليغ من مواطنين خلال نوفمبر 2024، بخصوص مشاكل النفاذ إلى مياه الشرب، وفق ما تقدّم به المرصد التونسي للمياه.



وتعلّقت هذه التبليغات بجودة المياه الموزّعة عبر شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وبانقطاع واضطراب توزيع مياه الشرب، غير المعلن، من قبل شركة المياه، وبتسرّبات المياه على مستوى الشبكة الوطنية وبحركات احتجاجية للمطالبة بالحق في الماء.





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وأفاد المرصد أن 146 تبليغ وردت على موقعه www.watchwater.tn خلال نوفمبر 2024، كما ورد على الموقع ذاته 22 تبليغ تعلّقت بجودة المياه الموزّعة و16 تبليغ بشأن الحركات الإحتجاجية المطالبة بالحق في الماء في ما تعلّق 16 تبليغ بتسرّب المياه على مستوى الشبكة.



وتصدّرت ولاية قابس قائمة الولايات المعنية بهذه التبليغات ب24 تبليغ متبوعة بولاية بن عروس ب22 تبليغ فولايتي صفاقس وتونس على التوالي ب19 تبليغ و15 تبليغ.