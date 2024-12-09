الترتيبات الخاصة بتفعيل اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة محور لقاء وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية بوزير التجارة وتنمية الصادرات

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تناول لقاء جمع ، أمس الأحد، وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد سالم الشهوبي بكل من وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، الترتيبات الخاصة بتفعيل اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة من أجل حلحلة كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه استكمال أوجه التعاون المشترك.



وتتمثل الاشكالات خاصة في استكمال تطوير منفذ رأس جدير الحدودي، ومتابعة ديون الشركات التونسية لدى الجانب الليبي، ووضع برنامج لتسديدها التزاما بالاتفاقات التي أبرمت في الخصوص.





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واتفق الجانبان، على مواصلة الاجتماعات بين كافة الأطراف بالدولتين لوضع برنامج تعاون يخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.



وانعقدت يوم السبت 07 ديسمبر 2024 أشغال اجتماع اللجنة التجارية المشتركة الليبية - التونسية على المستوى الوزاري في طرابلس تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ووزير الاقتصاد والتجارة الليبي ومحمد علي الحويج، بمشاركة رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا محمد الرعيض



كما انعقد على هامش اجتماع اللجنة التجارية المشتركة التونسية- الليبية، لقاء بين رجال الأعمال التونسيين والليبيين، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا.