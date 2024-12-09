التوقيع على عدد من اتفاقيّات التعاون شملت مجالات حيوية في اختتام أشغال اللّجنة التّجارية المشتركة التّونسية الليبية

تم في اختتام أشغال اللّجنة التّجارية المشتركة التّونسية الليبية المنعقدة بطرابلس يومي 7 و8، التوقيع على عدد من اتفاقيّات التعاون شملت مجالات حيويّة تعلّقت بالتّوجه المشترك نحو إفريقيا وحماية المستهلك في البلدين والمناطق التّجارية الحرّة

كما شملت الاتفاقيات الموقعة تنظيم الفعاليات التجارية والاقتصادية المشتركة



وكان رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنيّة الليبية عبد الحميد دبيبة، قد استقبل مساء أمس الأحد في هذا الإطار، وزير التّجارة وتنمية الصّادرات سمير عبيد



وكان اللقاء مناسبة ذكّر فيها وزير التّجارة وتنمية الصّادرات عمق العلاقات التاريخيّة بين البلدين الشقيقين ، مستعرضا أهم مخرجات اللّجنة التّجارية المشتركة والتي شملت العديد من مجالات التّعاون الاقتصادي والتّجاري خاصّة التّوجه المشترك نحو إفريقيا والمناطق الحرّة وحماية المستهلك والنقل بمجالاته الثلاث والمجال البنكي والأمن الغذائي والطاقيمن جهة أخرى، أفاد الوزير أن هذه اللجنة كانت موعدا متميزا تباحث خلاله الجانبان مختلف المسائل التي من شأنها أن تسهّل نسق انسياب السّلع المتبادلة على غرار تأهيل معبر رأس جدير بما يجعله بوابة نحو إفريقيا ومنطلقا للممرّ القارّي التّونسي الليبي نحو إفريقيا جنوب الصحراءكما أكد الطرفان ضرورة العمل على تركيز تطبيقات إلكترونية لتحسين التفاعليّة اللوجستيّة للمعبر إلى جانب العمل على توحيد المواصفات وتفعيل المنفذ الديواني الموحد لتسهيل الإجراءات الديوانية واقرار مبدأ المتعامل الاقتصادي المعتمد بين البلدينمن جانبه، ثمّن رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنيّة الليبية، مختلف هذه المخرجات معتبرا إيّاها رافدا هامّا لدعم مسار الشّراكة الاقتصادية والتّجارية بين البلدين الشقيقين.وجرى خلال هذا اللقاء الإشادة بحضور نخبة متميزة من القطاع الخاص في البلدين قامت بلقاءات مهنية مثمرة على هامش هذه اللجنة بما يساهم في توحيد الجهود من أجل التكامل والاندماج الاقتصادي المنشود.كما تمّ التأكيد على توفر فرص في عديد القطاعات الواعدة لتعزيز التعاون الثنائي خاصة تصدير وتسويق زيت الزيتون و تشجيع القطاع الخاص في البلدينوحضر هذا اللّقاء من الجانب التّونسي رئيس الاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصناعات التقليديّة سمير ماجول وسفير الجمهوريّة التّونسيّة بطرابلس الأسعد عجيلي والرئيس المدير العام للشركة التّونسيّة لصناعات التّكريرعفيف المبروكيكما حضره من الجانب اللّيبي وزير الاقتصاد والتّجارة محمد الحويج ووزير المواصلات محمد الشهوبي وثلّة من الإطارات الليبية السامية