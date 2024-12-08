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وحدات الحرس الوطني بكلّ من القصرين والقيروان تطيح بمجموعات منحرفة تروّج المخدّرات

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Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Decembre 2024 - 20:17 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تمكّنت وحدات الحرس الوطني بفوسانة (ولاية القصرين) من الإطاحة بمجموعة من الأشخاص يمتهنون ترويج المخدرات وحجز كمية من المواد المخدرة.

وأفاد بلاغ للإدارة العامّة للحرس الوطني الاحد، أنّ وحدات منطقة الحرس الوطني بتالة إقليم القصرين تمكّنت من ضبط 6 أنفار وحجز قطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي وأقراص مخدرة لديهم . وقد تم الإحتفاظ بالمشتبه بهم حسب تعليمات السلطات القضائية.

...

وفي الإطار ذاته، تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بالقيروان من إلقاء القبض على نفر بعد ان تعمد الإعتداء على أحد متساكني الجهة و محاولة سلبه بإستعمال التهديد.

كما حجزت لديه قطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي ومبلغ مالي من عائدات النشاط غير القانوني.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ به و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.


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