مباراة ودية: فوز النادي الافريقي على نادي النصر الليبي 1 - 0

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فاز النادي الافريقي اليوم الأحد على مضيفه نادي النصر الليبي الذي يدربه التونسي شكري الخطوي بنتيجة هدف دون رد، في مباراة ودية ضمن استعدادات فريق باب الجديد لاستئناف بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.



وجاء هدف فوز النادي الافريقي في اللقاء الذي أقيم بملعب الشهداء بنينا ببنغازي في الدقيقة الثامنة عن طريق اللاعب حمزة بن عبده.

يذكر أنّ النادي الافريقي يتصدر جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى، مناصفة مع الملعب التونسي، برصيد 21 نقطة لكل منهما وذلك بعد مضي 10 جولات من انطلاق سباق البطولة.



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ويستقبل النادي الافريقي في الجولة القادمة نجم المتلوي.