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سيدي بوزيد: جمعية "النساء أوّلا" تختتم مشروع "الرجال ملتزمون بالمساواة"

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Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Decembre 2024 - 15:39 قراءة: 0 د, 48 ث
      
اختتمت جمعية "النساء أولا"، اليوم الأحد، مشروع "الرجال ملتزمون بالمساواة، الذي تنفذه منذ حوالي سنة في ولاية سيدي بوزيد، بهدف تعزيز قيم المساواة بين الجنسين.

وبيّنت رئيسة جمعية "النساء أولا"، حياة قادري، في تصريح لوكالة "وات"، أن المشروع انطلق منذ 12 شهرا وشمل دورات تكوينية لفائدة عدد من الشباب والاطار التربوي ومنشطي دور الشباب والثقافة حول مفهوم الذكورية الإيجابية والنوع الاجتماعي، وورشات حول تعزيز الذكورية الإيجابية، وانجاز 16 فيديو لشباب ذكور من حاملي الشهائد حول موضوع الذكورية الإيجابية بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين.
وذكرت أن المشروع شهد مشاركة مؤسسات دور الشباب في ولاية سيدي بوزيد وعدد من المؤسسات التربوية العمومية والخاصة، وأفضى إلى إعداد دليل الذكورية الإيجابية والذي يوثق عادات جديدة ورؤية مختلفة تكرس المساواة بين الجنسين في المجتمع.
...

وتمثلت فقرات النشاط الاختتامي في مداخلات حول مشروع "الرجال ملتزمون بالمساواة" من الفكرة إلى الانجاز، ونقاشات وتفاعل حول تجارب المشاركين، وعرض لفيديوهات تحمل رسائل حول الذكورية الإيجابية، وتقديم لدليل الذكوريات الإيجابية الذي انجز من طرف الخبيرة "مارتا لوسينو".


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