Babnet

منطقة عين دراهم سجلت نزول 43 مليمترا من الامطار خلال 24 ساعة الأخيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/goutelettes_de_pluie_sur_le_pare-brise.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Decembre 2024 - 13:18 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تلقت منطقة عين دراهم 43 مليمترا من الامطار وبني مطير 28 مليممترا خلال 24 ساعة الماضية وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.

وأضاف المعهد، في بيانات اولية حول حصيلة الامطا، ان منطقة جومين سجلت نزول 14 مليمتر و سد كساب 13 مليمترا بسدّ بربرة 12 مليمترا.
يشار الى ان طقس في تونس يكون، الاحد، أحيانا كثيف السحب بالشمال وبجهة الساحل مع نزول أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بأقصى الشمال الغربي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 298881


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 13:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*