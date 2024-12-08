منطقة عين دراهم سجلت نزول 43 مليمترا من الامطار خلال 24 ساعة الأخيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/1a/goutelettes_de_pluie_sur_le_pare-brise.jpg width=100 align=left border=0>

تلقت منطقة عين دراهم 43 مليمترا من الامطار وبني مطير 28 مليممترا خلال 24 ساعة الماضية وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.



وأضاف المعهد، في بيانات اولية حول حصيلة الامطا، ان منطقة جومين سجلت نزول 14 مليمتر و سد كساب 13 مليمترا بسدّ بربرة 12 مليمترا.

يشار الى ان طقس في تونس يكون، الاحد، أحيانا كثيف السحب بالشمال وبجهة الساحل مع نزول أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بأقصى الشمال الغربي.