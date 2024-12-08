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يتولى نادي روتاري تونس المدينة وعدد من شركائه قريبا تجهيز ست قاعات بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة لفائدة مرضى نقل وزع الأعضاء، وفق ما أعلنت عنه، اليوم السبت، العضوة في هذا النادي كريمة بطيخ إبنة الراحل مفتي الجمهورية السابق عثمان بطيخ.



وأوضحت كريمة بطيخ، في تصريح إعلامي على هامش يوم توعوي للتبرع بالأعضاء تم تنظيمه، بالعاصمة، تكريما للشيخ الراحل عثمان بطيخ، أن هذه المبادرة تندرج في إطار مشروع متكامل لمساندة مجهودات الدولة في مجال التبرع بالأعضاء، تحت اشراف وزارة الصحة وبالشراكة مع عمادة الأطباء والمركز الوطني للنهوض بالتبرع بالأعضاء و نوادي روتاري وبدعم من عدد من الشركات الخاصة المانحة.





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وبينت بطيخ أنه تم تجهيز أربع قاعات بمستشفى شارل نيكول خاصة بالمرضى المتبرعين أو المستفيدين بالأعضاء و قاعتين لفائدة الطاقم الطبي والشبه الطبي المشرف على هذه الفئة من المرضى، مذكرة أنه تم، يوم الخميس المنقضي، ضمن المشروع ذاته توفير معدات طبية خاصة بنقل وزرع الأعضاء لفائدة المستشفى الجامعي الطاهر صفر بولاية المهدية بقيمة 45 ألف دينار.



وبينت أنه يشارك في هذا اليوم التحسيسي أعضاء من الشرطة الفنية والعدلية يتولون على عين المكان إضافة كلمة "متبرع" في بطاقات التعريف الوطنية للمواطنين الراغبين في التبرع بأعضائهم.



ومن جانبه بين المدير العام للمركز الوطني لزرع الأعضاء جلال الدين الزيدي أن الإحصائيات المتعلقة بالتبرع بالأعضاء متفاوتة وغير قارة على مر السنوات، مشيرا إلى أنه سنة 2023 تم القيام ب 19 عملية نقل أعضاء من أناس متوفون دماغيا الأمر الذي مكن من القيام ب 52 عملية زرع، منهم 32 عملية خاصة بزرع الكلى.



وبين أن هذه الحصيلة تعد ضئيلة جدا خاصة وأن قائمة الإنتظار للتبرع بالكلى تضم 1600 مريض، وحوالي 50 مريضا بالنسبة للكبد، و50 مريضا بالنسبة للقلب، مشددا على ضرورة العمل على تعزيز الوعي والتحسيس بأهمية التبرع بالأعضاء ونشر هذه الثقافة في صفوف جميع المواطنين.



ومن جهته، شدد مفتي الجمهورية الشيخ هشام بن محمود على أنه لإضفاء الشرعية الدينية على عملية نقل وزرع الأعضاء وجب التقيد بمجموعة من الشروط و المتمثلة بالخصوص في أن تكون هذه العملية مجانية صرفة و"لوجه الله خالصة"، وأن يستفيد منها جميع مستحقيها دون تفاضل أو تمييز بين طائفة وأخرى.