وفد من البنك الاوروبي للاستثمار يتابع نسق تقدم اشغال مشروع جسر بنزرت الجديد

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زار وفد من البنك الأوروبي للاستثمار، أحد الممولين الرئيسيين لمشروع الوصلة الثابتة لجسر بنزرت الجديد، حضيرة المشروع يوم الخميس، لمتابعة نسق تقدم الأشغال. تبلغ قيمة تمويل البنك للمشروع 123 مليون دينار، من إجمالي التكلفة المقدرة بـ 850 مليون دينار، والتي تشارك في تمويلها أيضًا الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتنمية.



تقدم الأشغال:

بلغت نسبة إنجاز الجزء الأول والثالث من المشروع حوالي 50%، فيما ستنطلق أشغال الجزء الثاني قريبًا بعد الانتهاء من الدراسات والإجراءات الجيوتقنية.



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تشمل المرحلة الثانية إنجاز الجسر الرئيسي بطول 2.1 كيلومتر فوق قنال بنزرت، مع ارتفاع 56 مترًا عن سطح البحر ليسمح بمرور جميع أنواع السفن.

المشروع يشتمل على 19 ممدودة يبلغ طولها الإجمالي حوالي 900 متر، وتتم الأعمال عبر مقاولات صينية وتونسية.



مخرجات الجلسة:

أعرب وفد البنك عن تقديره للجهود المبذولة على المستويات العقارية، الفنية، واللوجستية.

تم التأكيد على أهمية استكمال الدراسات الخاصة بالطريق الحزامية لتعزيز اندماج المشروع وضمان وظيفيته.



أهمية المشروع:

يعتبر المشروع من البنية التحتية الكبرى في تونس، ويهدف إلى تحسين الربط بين مختلف المناطق، تسهيل حركة النقل، وتعزيز التنمية الاقتصادية.



تم وضع حجر الأساس للمشروع في 19 جويلية 2022 بحضور رئيس الجمهورية قيس سعيد.