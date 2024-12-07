البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة الرابعة عشرة

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في ما يلي نتائج مباريات الجولة الرابعة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم السبت :



في قاعة خواجة بالهدية

نادي كرة السلة بالمهدية - الاتحاد المنستيري 69 - 90



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في قاعة بوهيمة رادس

النجم الرادسي - النادي الافريقي 55 - 86

في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان

شبيبة القيروان - اتحاد الأنصار 85 - 56

في قاعة قرمبالية

الدالية الرياضية - نجم حلق الوادي 83 - 58



الأحد 8 ديسمبر 2024

في القاعة الأولمبية بسوسة

النجم الساحلي - شبيبة المنازه ( 16:00 س)





الترتيب ن ل

1/ شبيبة القيروان 26 14

-/ الاتحاد المنستيري 26 14

-/ النادي الافريقي 26 14

4/ النجم الساحلي 22 13

5/ الدالية الرياضية بقرمبالية 21 14

6/ اتحاد الانصار 19 14

-/ نجم حلق الوادى 19 14

8/ شبيبة المنازه 17 13

9/نادي كرة السلة بالمهدية 16 14

10/النجم الرادسي 15 14