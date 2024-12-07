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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة الرابعة عشرة

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Bookmark article    Publié le Samedi 07 Decembre 2024 - 21:06 قراءة: 0 د, 42 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الرابعة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي دارت اليوم السبت :

في قاعة خواجة بالهدية
نادي كرة السلة بالمهدية - الاتحاد المنستيري 69 - 90
...

في قاعة بوهيمة رادس
النجم الرادسي - النادي الافريقي 55 - 86
في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان - اتحاد الأنصار 85 - 56
في قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية - نجم حلق الوادي 83 - 58

الأحد 8 ديسمبر 2024
في القاعة الأولمبية بسوسة
النجم الساحلي - شبيبة المنازه ( 16:00 س)


الترتيب ن ل
1/ شبيبة القيروان 26 14
-/ الاتحاد المنستيري 26 14
-/ النادي الافريقي 26 14
4/ النجم الساحلي 22 13
5/ الدالية الرياضية بقرمبالية 21 14
6/ اتحاد الانصار 19 14
-/ نجم حلق الوادى 19 14
8/ شبيبة المنازه 17 13
9/نادي كرة السلة بالمهدية 16 14
10/النجم الرادسي 15 14


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