بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: نتائج مباريات الجولة الخامسة

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في ما يلي نتائج مباريات الجولة الخامسة من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة التي دارت اليوم السبت:



المجموعة الأولى

اتصالات صفاقس - نسر الهوارية 3 - 1



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الترجي الرياضي - مولدية بوسالم 3 - 0

سعيدية سيدي بوسعيد - مستقبل المرسى 3 - 0



الترتيب ن ل

الترجي الرياضي 15 5

مولدية بوسالم 12 5

سعيدية سيدي بوسعيد 9 5

مستقبل المرسى 6 5

جمعية اتصالات صفاقس 3 5

نسر الهوارية 0 5





المجموعة الثانية

الاولمبي القليبي - نادي حمام الأنف 3 - 0

النجم الساحلي - النادي الصفاقسي 2 - 3

النقل-الصفاقسي - فتح حمام الاغزاز 3 - 0





الترتيب ن ل

النادي الصفاقسي 14 5

النجم الساحلي 13 5

اتحاد النقل بصفاقس 9 5

الاولمبي القليبي 6 5

نادي حمام الانف 2 5

فتح حمام الاغزاز 1 5