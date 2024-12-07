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بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: نتائج مباريات الجولة الخامسة

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Bookmark article    Publié le Samedi 07 Decembre 2024 - 21:05 قراءة: 0 د, 41 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الخامسة من المرحلة الأولى لبطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة التي دارت اليوم السبت:

المجموعة الأولى
اتصالات صفاقس - نسر الهوارية 3 - 1
...

الترجي الرياضي - مولدية بوسالم 3 - 0
سعيدية سيدي بوسعيد - مستقبل المرسى 3 - 0

الترتيب ن ل
الترجي الرياضي 15 5
مولدية بوسالم 12 5
سعيدية سيدي بوسعيد 9 5
مستقبل المرسى 6 5
جمعية اتصالات صفاقس 3 5
نسر الهوارية 0 5


المجموعة الثانية
الاولمبي القليبي - نادي حمام الأنف 3 - 0
النجم الساحلي - النادي الصفاقسي 2 - 3
النقل-الصفاقسي - فتح حمام الاغزاز 3 - 0


الترتيب ن ل
النادي الصفاقسي 14 5
النجم الساحلي 13 5
اتحاد النقل بصفاقس 9 5
الاولمبي القليبي 6 5
نادي حمام الانف 2 5
فتح حمام الاغزاز 1 5


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