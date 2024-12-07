التضخم يتراجع وأسعار المواد الغذائية ترتفع!! فريق Le Club Eco يحل اللغز

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في برنامج Le Club Eco على اذاعة Express FM تم مناقشة موضوع التضخم الذي شهد تراجعًا طفيفًا في نوفمبر بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر الذي قبله، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء.



رغم هذا التراجع البسيط في التضخم العام، شهدت بعض المواد الغذائية زيادات كبيرة، مثل الدواجن التي ارتفعت أسعارها بنسبة 15%، واللحوم الحمراء بنسبة 21.4%. أما الزيوت النباتية والبيض فقد شهدت انخفاضًا.





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التضخم في حد ذاته يعد مؤشرًا مهمًا لزيادة الأسعار، وفي هذه الحالة، رغم أن التضخم تراجع قليلاً، إلا أن الأسعار ما زالت في ارتفاع مستمر، مما يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين. النقاش يركز أيضًا على أهمية التدابير الاقتصادية والسياسات الحكومية في التعامل مع هذا التضخم، خاصة في قطاع الفلاحة، حيث يعاني الفلاحون من ارتفاع التكاليف وقلة العائدات، ويجب إيجاد حلول لهذه المشكلة.



إضافة إلى ذلك، يتم التأكيد على أن التضخم ليس فقط مجرد أرقام، بل له تأثير حقيقي على دخل المواطنين ومستوى معيشتهم، خاصة في المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل الطعام... فيديو



التضخم في حد ذاته يعد مؤشرًا مهمًا لزيادة الأسعار، وفي هذه الحالة، رغم أن التضخم تراجع قليلاً، إلا أن الأسعار ما زالت في ارتفاع مستمر، مما يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين. النقاش يركز أيضًا على أهمية التدابير الاقتصادية والسياسات الحكومية في التعامل مع هذا التضخم، خاصة في قطاع الفلاحة، حيث يعاني الفلاحون من ارتفاع التكاليف وقلة العائدات، ويجب إيجاد حلول لهذه المشكلة.إضافة إلى ذلك، يتم التأكيد على أن التضخم ليس فقط مجرد أرقام، بل له تأثير حقيقي على دخل المواطنين ومستوى معيشتهم، خاصة في المواد الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها مثل الطعام... فيديو