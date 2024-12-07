قفصة: اختتام فعاليات الدورة 24 للأيام الطبية محمود بالناصر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6086b86e61bd39.01800738_fopkhqigmjlen.jpg width=100 align=left border=0>

اختتمت، اليوم السبت، بولاية قفصة، فعاليات الدورة 24 للأيام الطبية محمود بالناصر التي تواصلت على مدى يومين بحضور ممثلين عن مخابر للأدوية وإطارات طبية وشبه طبية من ولايات مختلفة، وتضمّنت ورشات وندوات حول الحمل الآمن، وحديثي الولادة، والعلاج الوظيفي بالانسولين، وعملية نقل الدم الآمن وعلاج الانسدادات الوعائية.

وأوضح رئيس قسم الطب الباطني بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة، فرحات شلبي، في تصريح لوكالة "وات"، أنّ هذه التظاهرة العلمية، التي انطلقت أمس الجمعة، تنتظم ببادرة من جمعية أطباء قفصة والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالجهة، وشارك فيها حوالي 100 إطار طبي وشبة طبي ومختصيين في القطاع الصحي.

وأشار إلى أنّه تم التركيز خلال هذه الدورة على مواضيع تحديات الحمل الآمن وحديثي الولادة وتقديم آخر التطوّرات والمستجدات الحاصلة في هذا المجال بما يساهم في تطوير وتحسين الأداء الخاص للأطباء في الخط الاول.

