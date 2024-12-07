النفطي يؤدي زيارة عمل الى فرصوفيا من 8 إلى 10 ديسمبر

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يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد على النفطي، زيارة عمل إلى فرصوفيا من 8 إلى 10 ديسمبر 2024، تلبيةً للدعوة التي وجّهها له نظيره البولوني رادوسلاي سيكورسكي



وتتزامن هذه الزيارة ، وفق ما ورد في بلاغ أصدرته الخارجية اليوم السبت، مع احتفاء البلدين هذه السنة بالذكرى 65 لإقامة علاقات دبلوماسية بينهما.





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كما تندرج في إطار حرص البلدين على توطيد علاقات الصداقة والتعاون الثنائي القائمة بينهما، ومواصلة العمل سويّا من أجل الارتقاء بها إلى مستويات أرفع لا سيّما في المجالات ذات الأولية كالسياحة والاستثمار والتبادل الثقافي والعلمي