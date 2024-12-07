المهرجان الدولي للشعر بتوزر تحت شعار "التحرر في الشعر النسوي التونسي المعاصر

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افتتحت فعاليات الدورة الرابعة والأربعين من المهرجان الدولي للشعر مساء الجمعة بفضاء روضة أبي القاسم بمدينة توزر بأمسية شعرية أثثها عدد من شعراء الجريد وشعراء من مدينة القيروان وهي قراءات احتفت بالثورة وتغنت بالحرية ضمن دورة تقام بدعم من بيت الشعر بالقيروان تحت شعار "التحرر في الشعر النسوي التونسي المعاصر".



وتمتد هذه الدورة من 6 وإلى 8 ديسمبر وتعتبر دورة استثنائية وفق عادل بوعقة رئيس جمعية المهرجان في غياب الدعم المادي لهذه التظاهرة التي لاقت رواجا وصيتا كبيرا في الدورات السابقة واستقبلت شعراء من مختلف القارات وفق تأكيده لذلك اكتفت في هذه النسخة بشعراء من ولاية القيروان وشعراء الجريد وتشريك التلاميذ والطلبة في قراءات شعرية.





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وبين أن مؤسسة بيت الشعر بالقيروان هي الحاضنة الرئيسية لهذه الدورة التي تتضمن فقرات موزعة بين الأمسيات الشعرية والمحاضرات الفكرية والزيارات الثقافية لمعالم أثرية وسياحية في ولاية توزر.

واحتفى المهرجان بمديرة بيت الشعر جميلة الماجري التي تعتبر الراعي الرسمي للتظاهرة من خلال تنشيط الأمسيات الشعرية والمداخلات مقدمة أبرز شعراء القيروان ومن بينهم حليمة بوعلاق وعبد الجليل فرحات والتهامي الجوادي ومحمد الغزي اضافة إلى شعراء الجهة على غرار أحمد المباركي ولطفي حمدة ومحمد بوحوش.

وخصص المهرجان فقرة السبت للندوة الفكرية "التحرر في الشعر النسوي المعاصر حيث انتظمت محاضرة بعنوان التحرر وجمالية القول في الشعر النسوي التونسي المعاصر ترأستها الشاعرة جميلة الماجري وقدم خلالها كل من ناجي العجبوني وسلوى الرابحي وأحمد المباركي مداخلات وشهادات في نماذج من الشعر النسوي التونسي وتتواصل أثر ذلك القراءات الشعرية بأمسية شعرية في أحد الفضاءات بمشاركة عدد كبير من الشعراء لتختتم يوم الأحد بجولة سياحية للتعرف على التراث الثقافي والسياحي بالجريد.