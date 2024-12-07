تطاوين: لقاءات مفتوحة ومباشرة بين المؤسسات الاقتصادية وطالبي الشغل في إطار منتدى "طريق النجاح"

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انطلقت، اليوم السبت، فعاليات المنتدى الاقتصادي الأول "طريق النجاح" الذي تنظمه جمعية "تنمية بلا حدود" والموجه للمؤسسات وطالبي الشغل في إطار مشروع " جاهزون للغد" الذي تشرف عليه منظمة "نحن الشباب".



ويهدف تنظيم المنتدى إلى خلق فرص للشركات المنتصبة بالجهة لاكتشاف الإمكانيات الاقتصادية المتاحة، وتكوين شراكات تشبيك مع المنظمات وجمعيات المجتمع المدني، والتعريف بأهم القطاعات النوعية بالجهة، فضلا عن توفير فرص للشباب طالبي الشغل للتعريف بمهاراتهم والتواصل مباشرة مع المؤسسات الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، قالت ممثلة جمعية تنمية بلا حدود، فتيحة العماري، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن "العديد من الشركاء انخرطوا مباشرة في هذا المنتدى ومن بينهم ممثلو السلطة الجهوية والمحلية، وجملة من ممثلي الإدارات الجهوية، والإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بولاية تطاوين، ورحّبوا بتنظيمه للأهمية التي يكتسيها في خلق فرص للتواصل بين طالبي الشغل من الشباب والمؤسسات الاقتصادية، باعتباره لا يقتصر على الشركات والمؤسسات بل يهم أيضا المعطلين عن العمل أو الباحثين عن الشغل للتعرف على فرص التدريب والتكوين.



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وأوضحت أن المنتدى يمثّل فرصة أخرى لمعاضدة وتطوير جهود الدولة على مستوى توفير فرص الشغل للشباب وتعريفهم بأهم القطاعات التي تنشط بالجهة على غرار الطاقات المتجددة والمشاريع الفلاحية والتنموية التي تتماشى وخصوصية الجهة، وسيوفر ورشات عمل مصغرة تُعنى بتطوير مهارات الشباب في كيفية كتابة السير الذاتية ورسائل القبول والتوصية، وكيفية تحرير المراسلات الرسمية والنماذج المعتمدة في إرسال طلبات الشغل، وهي آليات أساسية أصبح من الضروري للشباب التمكن منها للحصول على فرص عمل في المستقبل.

وأشارت إلى المنتدى لن يقتصر في دوراته اللاحقة على الشباب أو المعطلين عن العمل فقط بل سيخصّص جزء مهم منه إلى طلبة المعاهد العليا ومراكز التكوين الذين مازالوا في مرحلة الدراسة، بُغية إعدادهم لسوق العمل إثر تخرجهم، معتبرة أن المؤسسات التعليمية جزء لا يتجزأ من المشروع العام "جاهزون للغد" باعتبارها داعما حقيقيا لروح التشارك ورابطا مهما بين سوق الشغل والشباب، خاصة وأن الجهة تحتاج بشدة إلى تخصصات علمية وتطبيقية في مجالات اقتصادية متعددة على غرار الطاقات المتجددة والاستثمار في المجال الفلاحي والخدماتي.

وتتواصل أعمال منتدى "طريق النجاح" على مدى يومين بحضور ممثلي المؤسسات الاقتصادية المنتصبة بالجهة والشباب بهدف خلق حلقات تواصل مباشرة وفعالة للتعرف على حاجيات شوق الشغل وتطوير المسار التنموي بالجهة.