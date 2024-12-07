تتويج السينما التونسية ضمن مهرجان سينما البحر الأبيض المتوسط ببروكسيل

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توجت السينما التونسية بأربع جوائز ضمن الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان سينما البحر الأبيض المتوسط ببروكسيل (سينيماميد) الذي انتظم من 28 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2024.



وتحصل فيلم "الذراري الحمر" للطفي عاشور على ثلاث جوائز ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة وهي جائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة الجمهور" Le Prix du regard citoyen" وتنويه خاص للممثل علي الهلالي عن أدائه في الفيلم.





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وحاز فيلم "الذراري الحمر" على جائزة لجنة التحكيم بفضل "الإتقان الكبير للإخراج والأداء الرائع للممثلين الشباب ومن أجل طرح وجهة نظر عن العنف غير المسبوق في التاريخ من منظور الطفولة ومن أجل الالتزام السياسي للفيلم في التعبير عن حالة عالمنا ومن أجل قوة العاطفة التي تستمر من بداية الفيلم إلى نهايته، وأخيرًا من أجل دقة تحويل حدث حقيقي إلى عمل سينمائي" وذلك حسب لجنة تحكيم المسابقة الرسمية التي تتكون من الكوميدي والموسيقي الفرنسي "ثيو تشولبي "Théo Cholbi والممثلة الفرنسية اللبنانية "لايتيتيا عيدو Laëtitia Eïdo والمخرجة البلجيكية التركية "تولين أوزديمير Tülin ضzdemir" والممثل البلجيكي سليم طالبي. كما أشادت اللجنة بأداء علي هلالي معتبرة أدائه الاستثنائي في الفيلم بمثابة تكريم للضحايا.

ومُنحت بطلة فيلم "عائشة" لمهدي البرصاوي الممثلة فاطمة صفر تنويها خاصا ضمن "مسابقة رِيفوليشن - نظرة على الغد RêVolution-Un regard sur demain " التي تهتم بالتحديات التي يواجهها الشباب المتوسطي. وتكونت لجنة تحكيم هذه المسابقة من عدد من السينمائيين الشبان وهم الكاتبة والمخرجة ديالا الهنداوي والكوميدي "جوناس بلوكويت Jonas Bloquet " والممثلة "كلارا-ماريا لارادو Clara-Maria Laredo" والمخرج أشرف التومي.

وفي إطار برنامجه لهذه السنة عرض مهرجان سينماميد أكثر من 70 فيلمًا من منطقة البحر الأبيض المتوسط ، بالإضافة إلى برمجة الفيلمين التونسيين "عائشة" لمهدي البرصاوري و"الذراري الحمر" للطفي عاشور لتقديم عروضهم قبل الأولى ضمن 19 فيلما سيتم إطلاقهم قريبا في بلجيكا.













