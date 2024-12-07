نابل: تقدم عملية جمع بيانات الأسر للتعداد العام للسكان بنسبة فاقت 70 بالمائة

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تقدمت عملية جمع بيانات الأسر في إطار التعداد العام ال13 للسكان والسكنى بولاية نابل إلى غاية يوم أمس الجمعة، بنسبة فاقت 70 بالمائة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للإحصاء بنابل معز بلحاج حسين في تصريح لصحفة وكالة تونس إفريقيا للأنباء.



وأضاف المصدر ذاته، ان تقدم العمل الميداني لعملية إحصاء السكان والسكنى، تسير بشكل طيب، رغم تسجيل بعض الصعوبات المتعلقة بتنقل الأعوان بعد نزول كميات من الأمطار خلال الأيام الأخيرة وخاصة بالمناطق الريفية، لافتا إلى أهمية وعي المواطنين وتجاوبهم وحسن استقبالهم للأعوان المكلفين بجمع البيانات.





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وبخصوص الأسر التي لم يتسن إلى حد الآن استجوابهم، أوضح ان الأعوان المكلفين بالإحصاء يحاولون استغلال نهاية الأسبوع لزيارتهم وتغيير أوقات الزيارة أو ترك بطاقة موعد لإجراء المقابلة لتحديد موعد مع عون الإحصاء يتماشى والتزامات الاسرة المعنية.



وأفاد بان عدد الأعوان المشاركين في العملية الميدانية للإحصاء بولاية نابل يصل الى 600 عون، تم توزيعهم على كامل معتمديات الجهة والبالغ عددها 16 معتمدية، وبين ان عملية تعداد البيانات الاسرية تعتمد على التواصل المباشر مع المواطنين وتسجيل المعطيات عبر لوحات رقمية.

تجدر الإشارة إلى أن عملية التعداد التي انطلقت منذ يوم 6 نوفمبر الفارط تتواصل إلى موفى شهر ديسمبر الجاري، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج التعداد العام للسكان والسكنى يوم 31 مارس 2025 .