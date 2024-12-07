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تطوير وتعزيز التعاون الثنائي، أبرز محاور لقاء كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية بسفيرة صربيا بتونس

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Bookmark article    Publié le Samedi 07 Decembre 2024 - 06:26 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عيّاد، خلال لقاء جمعه يوم الجمعة، بسفيرة جمهورية صربيا بتونس "ديانا إيفانزيك"، على أهمية تكثيف الجهود لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشدّد كاتب الدولة، في ذات السياق، على أهمية مخرجات نتائج الدورة السادسة للمشاورات السياسية التونسية-الصربية التي عقدت بتونس في 13 سبتمبر 2024، والإعداد لزيارة العمل التي من المزمع أن يؤديها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى بلغراد خلال السداسي الأول من سنة 2025، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

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ومن جانبها، أعربت سفيرة صربيا بتونس عن ارتياحها لمستوى العلاقات الودية والتعاون المشترك التي تجمع بلدها بتونس، وعبرّت عن أملها في أن تشارك تونس في تظاهرة "إكسبو 2027" التي ستنعقد ببلغراد من 15 ماي إلى 15 أوت 2027.


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