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تونس تنضم رسميا للتحالف العالمي ضد الجوع والفقر

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Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Decembre 2024 - 21:14 قراءة: 0 د, 33 ث
      
انضمّت الجمهورية التونسية رسميا إلى "التحالف العالمي ضد الجوع والفقر" الذي تم إطلاقه يوم 18 نوفمبر 2024 خلال افتتاح أشغال قمة الدول العشرين بريو دي جانييرو بمبادرة من الرئيس البرازيلي "لويس ايناسيو لولا داسيلفا".

وجاء في بلاغ صادر مساء اليوم الجمعة عن وزارة الشؤون الخارجية ، أن هذا الانضمام اذ يكرس حرص تونس المتواصل على محاربة كافة أشكال الفقر وعدم المساواة، فإنه يؤكد مجددا دعم تونس المتواصل لكافة المبادرات التي تنسجم مع مبادئها المناصرة للقضايا العادلة لشعوب العالم.

...

وأشار البلاغ ذاته، الى أن هذه المبادرة هي تجسيد لرؤية رئيس الجمهورية قيس سعيّد الداعية إلى بناء تاريخ جديد للإنسانية يسوده العدل ويقوم على التآزر والتعاون والمساواة بين الدول والشعوب، وبتعليمات منه.


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