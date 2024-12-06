الوكالة التونسية للتكوين المهني تفتح باب التسجيل عن بعد للإلتحاق بالدورة التكوينية فيفري 2024

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أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني، الجمعة، عن فتح باب التسجيل عن بعد للإلتحاق بالدورة التكوينية فيفري 2024، بمختلف مراكز التكوين المهني الراجعة لها بالنظر.



وبينت الوكالة في بلاغ لها "انه بإمكان الراغبين في الالتحاق بإحدى مراكز التكوين المهني التابعة الوكالة التونسية للتكوين المهني التسجيل عن بعد على الرابط: "https://www.atfp.tn/index.php?id=91





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ويبلغ مجموع عروض التكوين المتوفرة خلال السنة التكوينية 2025-2024، أكثر من 90 ألف عرض منهم قرابة 35 ألف موطن تكوين توفره الوكالة التونسية للتكوين المهني بين دورتي سبتمبر وفيفري.