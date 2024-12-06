Babnet

الوكالة التونسية للتكوين المهني تفتح باب التسجيل عن بعد للإلتحاق بالدورة التكوينية فيفري 2024

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65dddb5af05696.07532164_pkgjmenfhqoil.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Decembre 2024 - 20:14 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني، الجمعة، عن فتح باب التسجيل عن بعد للإلتحاق بالدورة التكوينية فيفري 2024، بمختلف مراكز التكوين المهني الراجعة لها بالنظر.

وبينت الوكالة في بلاغ لها "انه بإمكان الراغبين في الالتحاق بإحدى مراكز التكوين المهني التابعة الوكالة التونسية للتكوين المهني التسجيل عن بعد على الرابط: "https://www.atfp.tn/index.php?id=91

...

ويبلغ مجموع عروض التكوين المتوفرة خلال السنة التكوينية 2025-2024، أكثر من 90 ألف عرض منهم قرابة 35 ألف موطن تكوين توفره الوكالة التونسية للتكوين المهني بين دورتي سبتمبر وفيفري.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 298779


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 21:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*