سيدي بوزيد: إصابة طفل بجرثومة "الشيغيلا" بمعتمدية المزونة

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أعلنت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسيدي بوزيد، اليوم الجمعة، عن إصابة طفل، يبلغ من العمر 3 سنوات ويقطن بأحد أرياف معتمدية المزونة بجرثومة "الشيغيلا".



وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أن فريقا من الإدارة الجهوية للهيئة قام بعملية الاستقصاء بالمنطقة بالاشتراك مع الدائرة الصحية بالمزونة، وقد أظهرت نتائج البحث الميداني إصابة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات بجرثومة "الشيغيلا" نتيجة تزوّده بمياه أحد المواجل.

وأكّدت أن حالة الطفل المصاب مستقرة ولا توجد أية حالات اشتباه أخرى إلى حد الآن، مشيرة، في ذات البلاغ، إلى أنّه تم أخذ جميع الاحتياطات اللازمة وسحب عينات من المياه قصد إخضاعها للتحاليل المخبرية.



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وأضافت أنّ عدوى "الشيغيلا" هي عدوى معوية تبرز أهم العلامات الدالة عليها في شكل إسهال وارتفاع درجة حرارة الجسم، موصية بالوقاية من هذه جرثومة من خلال غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار وخاصة قبل إعداد الاكل، وقبل وبعد الأكل، واستعمال الماء الصالح للشراب المتأتي من مصادر مياه مراقبة.

يذكر أنه تم تسجيل إصابة مماثلة خلال شهر اكتوبر الماضي لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات بمعتمدية الرقاب .



